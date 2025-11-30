Юпитер обособил формирование каменистых миров и ледяных тел Солнечной системы

В новом исследовании речь идёт о том, что в течение первых нескольких миллионов лет после образования CAIs начали развиваться хондры — «зёрна» или «строительные блоки», легшие в основу будущих миров. По оценкам учёных, доля хондр в веществе примитивных метеоритов составляет до 80%. Процессы аккреции и дифференциации начались менее чем через миллион лет после образования CAI, при этом радиоактивный алюминий-26 играл ключевую роль, выделяя тепло в ранних планетезималях — металлических ядрах, которые стали основой планет.

Исследователи выявили два различных изотопных резервуара: внутреннюю область (NC), характеризующуюся сухими, термообработанными материалами, подходящими для Земли и Марса, и внешнюю область (CC), богатую летучими элементами, необходимыми для комет и планет-гигантов. Гравитационное влияние Юпитера эффективно разделило эти две зоны. Гравитация Юпитера оказала ключевое влияние на обособление этих процессов и создание внутренней области, из которой выросли каменистые миры и внешний пояс ледяных тел.

Анализ железных метеоритов выявил разделение железа и силикатных материалов в течение первых 1-3 млн лет. Эти результаты согласуются с результатами более раннего моделирования, проведённого в Университете Райса в США, что подчёркивает решающую роль Юпитера в формировании Солнечной системы. Учёные отметили, что будущие исследования редких метеоритов и образцов астероидов помогут лучше понять происхождение Земли и развитие других планет.