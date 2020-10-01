Юпитер подозревают в исчезновении жизни на Венере

Также внимание экспертов привлек внимание тот факт, что у Венеры практически идеально круглая орбита. По словам ученых, раньше орбита этой планеты имела явную форму эллипса, а сама планета, вполне вероятно, была обитаема. Для доказательства данной гипотезы специалисты даже построили специальную математическую модель.

Помимо этого, они также сообщили и о вероятном развитии следующего сценария: Юпитер во время очередного “витка” колебаний повлиял на орбиту Венеры, из-за чего планета сначала резко нагрелась, а затем очень быстро остыла. Это привело к испарению воды на поверхности планеты и, скорее всего, вероятной жизни. К слову, именно продуктом “последних выживших видов на планете, прошедшей через драматические изменения” ученые называют фосфин, обнаруженный недавно на Венере.