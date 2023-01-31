Юрист объяснил замену гендиректора «дочки» Apple в России

Юрист объяснил замену гендиректора «дочки» Apple в РоссииКомпания старается уйти от нарушения российских законов
Специалист юридической компании «Интерцессия» Андрей Попельнюх прокомментировал появившуюся в ЕГРЮЛ запись о смене генерального директора российской «дочки» Apple — ООО «Эппл Рус».
Фото: Longreef.ru
Новым гендиректором назначен Александр Котилевский, который в 2019 году был назначен ответственным в компании за локализацию персональных данных россиян.
По мнению эксперта, замена руководителя говорит о том, что Apple намерена дистанцироваться от нарушения закона и возможных наказаний в будущем за то, что отказывалась от локализации данных россиян в России. За что в июле 2022 года компания была оштрафована на 2 млн рублей.
Также это может говорить о возвращении Apple в Россию в обозримом будущем.
Назначение генеральным директором лица, ранее реализовывавшего в компании процедуру локализации персональных данных, свидетельствует о намерениях "ушедшей с российского рынка" компании минимизировать потенциальные риски привлечения к ответственности за аналогичные нарушения в будущем, из чего следует вывод о формальном продолжении деятельности компании в России. Как минимум, от гарантийных обязательств в РФ американский бренд не отказывался.