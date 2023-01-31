Юрист объяснил замену гендиректора «дочки» Apple в России

Новым гендиректором назначен Александр Котилевский, который в 2019 году был назначен ответственным в компании за локализацию персональных данных россиян.

По мнению эксперта, замена руководителя говорит о том, что Apple намерена дистанцироваться от нарушения закона и возможных наказаний в будущем за то, что отказывалась от локализации данных россиян в России. За что в июле 2022 года компания была оштрафована на 2 млн рублей.

Также это может говорить о возвращении Apple в Россию в обозримом будущем.