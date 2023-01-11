Юрист рассказал, какие сайты мошенники подделывают чаще всего и объяснил, как их распознать

По его словам, фишинговые сайты, то есть подделки, созданные для получения платёжной информации либо других данных, зачастую связанных с деньгами, копируют ресурсы по продаже товаров или оказанию услуг. Чаще всего это интернет-магазины, доставка продуктов и т.п.

Разумеется, ни о каких настоящих товарах и услугах не может быть и речи. При этом распознать такие сайты можно, причём достаточно просто. Главное — внимательность.

Важно обращать внимание на адресную строку сайтов, ссылки на которые приходят в электронных письмах и мессенджерах. Отличие может быть незначительным, но оно обязательно будет.

«Были случаи, даже у меня близкие сталкивались с тем, что мошенники говорят: перейдите по ссылке, это служба доставки, допустим, «Авито» или Ozon, и дают вам ссылку. А в этой ссылке может быть какое-то незначительное отличие первоначальное, либо цифры вместо названия, либо просто какая-то белиберда. То есть не ozon.ru, а ozon1 или o-zon», — рассказал эксперт.