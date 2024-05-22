Юристы из Конго обвинили Apple в контрабанде полезных ископаемых из республики

Именно на восточных территориях с 1990-х годов протекает кровопролитный конфликт между различными группами влияния. Контрабанда ресурсов вывозится из Конго через Руанду, Уганду и Бурунди.

В связи с этим 22 апреля юристы направили письма как главе Apple Тиму Куку с требованием раскрыть всю цепочку поставок материалов вендору, которые связаны с Конго, так и ряду дочерних подразделений американской корпорации во Франции. Юристы требуют ответить им в течение трёх недель.