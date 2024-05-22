Юристы из Конго обвинили Apple в контрабанде полезных ископаемых из республики

Опубликовано 22 мая 2024, 23:32
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Юристы из Конго обвинили Apple в контрабанде полезных ископаемых из республикиИ требуют от Apple скорейших ответов
Юристы из международной группы, представляющей интересы Демократической Республики Конго, заявили о наличии у них неопровержимых доказательств добычи и вывоза из страны ископаемых ресурсов компанией Apple. Как заявили юристы, добыча осуществляется на востоке страны. В расследовании теневой добычи, в том числе участвует международная юридическая компания Amsterdam & Partners LLP.
Именно на восточных территориях с 1990-х годов протекает кровопролитный конфликт между различными группами влияния. Контрабанда ресурсов вывозится из Конго через Руанду, Уганду и Бурунди.
В связи с этим 22 апреля юристы направили письма как главе Apple Тиму Куку с требованием раскрыть всю цепочку поставок материалов вендору, которые связаны с Конго, так и ряду дочерних подразделений американской корпорации во Франции. Юристы требуют ответить им в течение трёх недель.