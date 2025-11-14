Юристы Маска продавили претензии к Apple и OpenAI в суде по поводу сговора

Суть претензий в том, что компании реализовали «эксклюзивную» интеграцию ChatGPT в Apple Intelligence на iPhone, корт затем перекочует и в Siri, что якобы вытесняет с рынка конкурентов вроде Grok от xAI. В иске уточняется, что Apple выделила ChatGPT в списке «Must-Have Apps» в App Store, игнорируя других. OpenAI, по мнению истцов, помогает этому «заговору», блокируя равный доступ.

Ответчики пытались убедить суд в необходимости блокирования претензий компаний Маска, но суд отверг ходатайство об отклонении, отметив, что споры по фактам решат позже. Apple настаивала, что сделка с OpenAI не эксклюзивна, другие боты доступны через браузеры, а Grok и X лидируют в App Store по рейтингам и количеству скачиваний. OpenAI назвала иск «очередным харассментом от Маска».

Дальше X и xAI смогут развивать обвинения в суде, а OpenAI обещает доказать свою невиновность. Как отмечает портал Investing, это не первый удар Маска по OpenAI: они уже судтся, а для Apple это добавляет головной боли на фоне интеграции ИИ в iOS.