Южная Африка отказалась делать поблажки Starlink Илона Маска

Министерство предложило признать альтернативные формы инвестиций, называемые «эквивалентами участия в капитале», в секторе информационных и коммуникационных технологий. Такая мера могла бы открыть двери для работы в стране не только Starlink, но и другим иностранным компаниям, которые ранее сталкивались с барьерами из-за местного законодательства.

Согласно действующим законам, зарубежные компании, работающие в сфере связи, обязаны передавать 30% акций своих южноафриканских филиалов в собственность представителям исторически обделенных групп населения. Это условие вызвало критику со стороны Starlink и других зарубежных игроков, так как оно серьезно затрудняет выход на рынок.

Однако министр подчеркнул, что трансформация экономики и поддержка равенства остаются приоритетом, и отклонения от этого курса невозможны. Он заверил, что инициатива с инвестиционными эквивалентами не направлена на создание преференций какой-либо отдельной компании.