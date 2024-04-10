Южная Корея инвестирует $ 7 млрд в искусственный интеллект

Опубликовано 10 апреля 2024, 23:17
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Южная Корея инвестирует $ 7 млрд в искусственный интеллектК 2027 году
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о планах инвестировать почти $ 7 миллиардов в искусственный интеллект к 2027 году с целью стать глобальным лидером в создании передовых полупроводников. Эта инициатива направлена на укрепление позиций страны в производстве микросхем, включая память высокой пропускной способности (HBM), используемую в оборудовании для работы с искусственным интеллектом.
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Искусственный интеллект становится все более важным для полупроводниковой индустрии, и президент Южной Кореи отметил, что будущее этой отрасли зависит от успеха в области искусственного интеллекта.
Планируется инвестировать 9,4 триллиона вон ($ 6,94 миллиарда) в сектор искусственного интеллекта и полупроводников, а также создать отдельный фонд на сумму 1,4 триллиона вон ($ 1 миллиард) для поддержки инновационных компаний в сфере искусственного интеллекта.
На совещании присутствовали представители таких компаний, как Samsung, SK Hynix, Naver и стартап по производству чипов AI SAPEON.