Южная Корея инвестирует $ 7 млрд в искусственный интеллект

Искусственный интеллект становится все более важным для полупроводниковой индустрии, и президент Южной Кореи отметил, что будущее этой отрасли зависит от успеха в области искусственного интеллекта.

Планируется инвестировать 9,4 триллиона вон ($ 6,94 миллиарда) в сектор искусственного интеллекта и полупроводников, а также создать отдельный фонд на сумму 1,4 триллиона вон ($ 1 миллиард) для поддержки инновационных компаний в сфере искусственного интеллекта.

На совещании присутствовали представители таких компаний, как Samsung, SK Hynix, Naver и стартап по производству чипов AI SAPEON.