Южная Корея начала использовать нейросети для борьбы с сексуальными преступлениями

Южная Корея начала использовать нейросети для борьбы с сексуальными преступлениямиДля ускорения процесса выявления в соцсетях
Правительство Сеула начало использовать систему автоматического выявления и удаления видео цифровых сексуальных преступлений в социальных сетях, основанную на искусственном интеллекте. Кроме того, система блокирует повторное размещение такого контента.
Фото: Bekia.es
Систему разработал Сеульский технологический институт, а внедрил центр по борьбе с цифровыми преступлениями на сексуальной почве, который, к слову, уже помог 402 жертвам подобных преступлений. При этом более половины из них были несовершеннолетними.
Скорость распознавания системой цифровых сексуальных преступлений зависит от накопления информации. Ожидается, что время отслеживания сократится с двух часов до трёх минут. Главное, система заменит ручной мониторинг.
Известно, что система без участия человека анализирует в социальных сетях акустическую, визуальную и текстовую информацию с сексуальной эксплуатацией жертвы, удаляя видео и блокируя его повторную публикацию.