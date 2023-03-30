Южная Корея начала использовать нейросети для борьбы с сексуальными преступлениями

Систему разработал Сеульский технологический институт, а внедрил центр по борьбе с цифровыми преступлениями на сексуальной почве, который, к слову, уже помог 402 жертвам подобных преступлений. При этом более половины из них были несовершеннолетними.

Скорость распознавания системой цифровых сексуальных преступлений зависит от накопления информации. Ожидается, что время отслеживания сократится с двух часов до трёх минут. Главное, система заменит ручной мониторинг.

Известно, что система без участия человека анализирует в социальных сетях акустическую, визуальную и текстовую информацию с сексуальной эксплуатацией жертвы, удаляя видео и блокируя его повторную публикацию.