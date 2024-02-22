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Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2024, 20:12
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Южная Корея начала использовать новую систему слежки за криптовалютными должниками

Государство взыскало с них $4,6 млн
Власти южнокорейской провинции Кенгидо начали использовать новую систему отслеживания для выявления владельцев криптовалют, которые не отчисляют в государственный бюджет процент от сделок на криптобиржах, иными словами не платят налоги.

Ранее власти отправляли криптобиржам запрос по каждому пользователю. Это было затратно и долго.

Новая система позволяет быстро определять регистрационные номера нарушителей, их мобильные телефоны. В итоге система позволяет определять и аккаунты на криптобиржах.

Таким образом в течение 15 дней власти нашли 5910 человек, каждый из которых задолжал от $2000 в силу неуплаты налогов от сделок с криптовалютами. С 2390 из этих пользователей государство взыскало порядка $4,6 млн.

Власти заявили, что и дальше продолжат совершенствовать систему «вычисления» уклонистов от криптовалютных налогов. Это продолжение стратегии по борьбе с теневым криптовалютным рынком, одним из этапов которой стало открытие в июне 2023 года подразделения по борьбе с криптовалютными преступлениями, в том числе неуплатой налогов от таких сделок.

Источник:forklog
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюта
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#Южная Корея
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#технологии