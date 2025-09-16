Наука и технологии
Опубликовано 16 сентября 2025, 13:33
Южная Корея обвинила КНДР в подделке военных документов с помощью ChatGPT

Вероятно, у хакеров всё получилось
В Южной Корее обвинили якобы северокорейских хакеров в использовании чат-бота ChatGPT для создания поддельного военного удостоверения личности с намерением проникнуть на объект. Эта информация раскрыта в отчёте южнокорейской компании по кибербезопасности Genians.
© DC Studio / Freepik

Хакеры использовали ИИ для изготовления поддельного южнокорейского военного удостоверения личности, что повысило вероятность успешной фишинговой операции. Согласно выводам Genians, рассматриваемая электронная переписка содержала гиперссылку, ведущую к вредоносному ПО, предназначенному для извлечения данных с электронных устройств получателей.

Эксперты считают, что за этой дерзкой кибератакой стоит группа кибершпионажа Kimsuky из КНДР. Эта группа ранее была причастна к различным кибероперациям, направленным против южнокорейских организаций.

«Киберпреступники использовали искусственный интеллект для создания поддельного южнокорейского военного удостоверения личности, тем самым повысив доверие к своей фишинговой уловке. Согласно отчету Genians, электронное письмо не содержало подлинного изображения, а скорее направляло получателей по ссылке, которая скрывала вредоносное программное обеспечение, предназначенное для кражи конфиденциальных данных с их устройств», — сказано в отчёте.