Южная Корея обвинила КНДР в подделке военных документов с помощью ChatGPT

Хакеры использовали ИИ для изготовления поддельного южнокорейского военного удостоверения личности, что повысило вероятность успешной фишинговой операции. Согласно выводам Genians, рассматриваемая электронная переписка содержала гиперссылку, ведущую к вредоносному ПО, предназначенному для извлечения данных с электронных устройств получателей.

Эксперты считают, что за этой дерзкой кибератакой стоит группа кибершпионажа Kimsuky из КНДР. Эта группа ранее была причастна к различным кибероперациям, направленным против южнокорейских организаций.

«Киберпреступники использовали искусственный интеллект для создания поддельного южнокорейского военного удостоверения личности, тем самым повысив доверие к своей фишинговой уловке. Согласно отчету Genians, электронное письмо не содержало подлинного изображения, а скорее направляло получателей по ссылке, которая скрывала вредоносное программное обеспечение, предназначенное для кражи конфиденциальных данных с их устройств», — сказано в отчёте.