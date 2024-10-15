Южная Корея обвинила КНДР в подготовке к взрывам соединяющих остров дорог

Сеул заявил, что войска КНДР были замаскированы на дорогах на своей стороне границы в районе западного и восточного побережья. По информации, озвученной представителем военного ведомства Южной Кореи, происходящее, вероятно, — подготовка к взрыву дорог войсками Северной Кореи.

Всплеск эскалации начался после того как в пятницу, 11 октября, КНДР обвинила Южную Корею в отправке беспилотников для разбрасывания «огромного количества» листовок над Пхеньяном, что Северная Корея назвала политической и военной провокацией, которая может привести к вооружённому конфликту.

На фоне происходящего появилась информация об обстреле подразделений КНДР войсками Южной Кореи. Якобы силы КНДР пытались пересечь демилитаризованную зону для установления взрывчатки на дороге вдоль южнокорейской стороны демилитаризованной зоны.