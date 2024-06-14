Южная Корея оштрафовала Apple и Google за сбор данных о геолокации пользователей

Опубликовано 14 июня 2024, 19:30
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Южная Корея оштрафовала Apple и Google за сбор данных о геолокации пользователейПопались во время ежегодных проверок
Корейская комиссия по коммуникациям (KCC) — регулятор в Южной Корее — в ходе проверок телекоммуникационных и IT-компаний оштрафовала 188 организаций за нарушение закона о защите геолокационных данных граждан. Среди оштрафованных оказались и корейские подразделения Apple и Google.
Ведомство оштрафовало Apple Korea за сбор данных о местоположении пользователей без их согласия. Сумма штрафа составила 10 млн вон, или около $153 000. Google Korea получила взыскание на 3 млн вон, порядка $2179, за нарушение пункта корейского закона о раскрытии политики компании в отношении данных о местоположении пользователей.
Проверки, устроенные в этом году KCC, являются регулярными. Позже результаты прокомментировал председатель регулятора Ким Хонг Ир. По его словам, «информация о местоположении является ключевым ресурсом для повышения удобства пользователей и основой для роста инновационных отраслей, но при использовании этой информации нам необходимо учитывать защиту частной жизни и социальную защищенность отдельных лиц».