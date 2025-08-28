Южная Корея оштрафовала SK Telecom на $97 млн за утечку данных

Комиссия по защите персональных данных, проводившая расследование, пришла к выводу, что компания не обеспечила должного уровня безопасности. По её данным, внутренняя сеть SK Telecom находилась в уязвимом состоянии: серверы не были защищены паролями, а операционные системы не получали необходимых обновлений. Эти пробелы позволили злоумышленникам проникнуть во внутреннюю инфраструктуру.

Кроме штрафа, регулятор обязал оператора пересмотреть систему управления безопасностью и ввести более строгие правила по защите информации. Также отмечено, что SK Telecom слишком поздно уведомила клиентов об утечке, что усугубило последствия инцидента.

Компания признала серьёзность ситуации и заявила, что сделает защиту пользовательских данных приоритетным направлением.