Опубликовано 28 августа 2025, 21:24
Южная Корея оштрафовала SK Telecom на $97 млн за утечку данных

Инцидент затронул почти 27 млн пользователей
Крупнейший оператор мобильной связи Южной Кореи SK Telecom оштрафован на 134 миллиарда вон, что составляет около 96,5 миллиона долларов. Причиной стало масштабное киберпреступление, в результате которого в этом году были похищены данные почти 27 миллионов абонентов.
Комиссия по защите персональных данных, проводившая расследование, пришла к выводу, что компания не обеспечила должного уровня безопасности. По её данным, внутренняя сеть SK Telecom находилась в уязвимом состоянии: серверы не были защищены паролями, а операционные системы не получали необходимых обновлений. Эти пробелы позволили злоумышленникам проникнуть во внутреннюю инфраструктуру.

Кроме штрафа, регулятор обязал оператора пересмотреть систему управления безопасностью и ввести более строгие правила по защите информации. Также отмечено, что SK Telecom слишком поздно уведомила клиентов об утечке, что усугубило последствия инцидента.

Компания признала серьёзность ситуации и заявила, что сделает защиту пользовательских данных приоритетным направлением.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
