Южная Корея отказалась от российских носителей для запуска спутников

Эти спутники Южная Корея должна была запустить на российских ракетах-носителях, но из-за «обстоятельств непреодолимой силы» партнёрство не состоялось. По сообщениям южнокорейского ведомства, при переговорах их сторона руководствовалась национальными интересами.

Также отмечено, что Южная Корея может не вернуть заплаченные России деньги в размере 60,3 млрд вон, или $44,7 млн.

«Республика Корея провела переговоры с российской стороной об условиях расторжения контракта по предоставлению услуг по запуску спутников. На данный момент [переговоры] находятся на завершающей стадии. Считаем затруднительным разглашать информацию о международном договоре, однако уведомляем, что при данных условиях на переговорах мы руководствовались национальными интересами», — сказано в сообщении корейского ведомства.