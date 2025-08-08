Южная Корея отложила решение по запросу Google на экспорт картографических данных

В конце июля Южная Корея и США подписали торговое соглашение, но вопрос с картами пока остаётся нерешённым. Южнокорейские власти опасаются, что экспорт картографических данных может раскрыть местоположение военных объектов и других чувствительных зон из-за непрекращающегося конфликта с Северной Кореей. Это является главной причиной отказа в предыдущие годы — в 2007 и 2016 годах Южная Корея уже отвергала аналогичные запросы Google.

Компания Google утверждает, что её данные не представляют угрозы безопасности, так как информация является общедоступной и проходит проверку соответствующими государственными структурами. Google ведёт переговоры с властями страны и рассматривает варианты сотрудничества с местными партнёрами, которые получили одобрение правительства для работы с картографическими изображениями.