Южная Корея показала аналог новейшего российского истребителя Су-75 The Checkmate

Новинку назвали KF-21. Её демонстрация прошла в рамках выставки вооружений SITDEF 2021 в Лиме, Перу.

Сообщается, что максимальная взлётная масса самолёта составляет 25,6 тыс кг, при этом скорость полёта аппарата — до 2,2 тыс км/ч. Заметным отличием KF-21 от The Checkmate является наличие сразу двух двигателей общей тягой до 20 тыс кг.