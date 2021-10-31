Южная Корея показала аналог новейшего российского истребителя Су-75 The Checkmate

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Южная Корея показала аналог новейшего российского истребителя Су-75 The CheckmateУ азиатского конкурента отечественной боевой машины есть интересные отличия
Летом, в рамках выставки МАКС-21, Россия представила свой новейший боевой самолёт — Су-75 The Checkmate. Теперь же свой ответ российскому истребителю анонсировала и Южная Корея.
Новинку назвали KF-21. Её демонстрация прошла в рамках выставки вооружений SITDEF 2021 в Лиме, Перу.
Сообщается, что максимальная взлётная масса самолёта составляет 25,6 тыс кг, при этом скорость полёта аппарата — до 2,2 тыс км/ч. Заметным отличием KF-21 от The Checkmate является наличие сразу двух двигателей общей тягой до 20 тыс кг.
Отметим, что впервые агентство оборонных разработок Министерства национальной обороны Южной Кореи начало тизерить грядущую новинку в начале октября. Тогда было опубликовано видео, на котором можно было разглядеть «взлетающий» истребитель KF-21 Boramae.
Источник: ТАСС