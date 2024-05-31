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Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2024, 14:15
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Южная Корея пообещала высадить своих астронавтов на Марсе в 2045 году

Страна стремится к освоению космоса
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль анонсировал высадку астронавтов страны на Марс и миссию на Луну.
Южная Корея пообещала высадить своих астронавтов на Марсе в 2045 году

© Ferra.ru

На развитие программ по освоению Южной Кореей космоса и реализацию целевых проектов государство выделит $70 млрд, а отвечать за это будет недавно созданное для этих целей Корейское аэрокосмическое управление (KASA) — аналог американского NASA.

В связи с этим Юн Сок Ёль заявил, что южнокорейские астронавты высадятся на Марс в 2045 году, а модуль на Луну страна отравит в 2032. Кроме того, KASA и NASA вместе будут участвовать в проекте Artemis 3, цель которого — высадка людей на Луну в 2026 году.

Источник:Phys.org
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
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#Южная Корея
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#технологии
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#марс