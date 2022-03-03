Южная Корея попросит у США разрешение не вводить санкции против России

О намерениях связаться с американскими чиновниками, курирующими экспортные санкции против России, высказался министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу. По словам чиновника, чтобы избежать возможного ущерба для компаний страны, он приложит усилия чтобы получить исключения южнокорейских компаний из санкций.

Министр финансов Южной Кореи Хонг Нам Ки сообщил, что кризис вокруг Украины оказал серьёзное влияние на поставки из страны и финансовый сектор. И что эта ситуация окажет влияние на экономику страны. Корея, в свою очередь, зависит от поставок неона и криптона из Украины и России.