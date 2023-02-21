Южная Корея попытается стать первой в мире страной с полностью работающим 6G-интернетом

Южная Корея попытается стать первой в мире страной с полностью работающим 6G-интернетомПрогресс не стоит на месте
Южная Корея объявила о планах запустить собственную 6G-сеть, используя технологии мирового класса, передовые программные мобильные сети нового поколения и укрепляя цепочки поставок.
Фото: TechRepublic
Сообщается, что в рамках достижения столь амбициозной цели, правительство Южной Кореи будет стимулировать местные компании к производству материалов, компонентов и оборудования для развития сети 6G.
Стоимость проекта оценивается примерно в 482,1 млн долларов.
Известно, что Южная Корея стремится опередить весь остальной мир в области технологии 6G. Учитывая, что страна является четвёртой по величине экономикой Азии, и на ее долю приходится 25,9% патентов 5G в 2022 году, у неё есть все шансы на успешное осуществление планов.
Ожидается, что рабочая 6G-сеть в Южной Корее может запуститься уже в 2028 году.