Южная Корея протестирует межпланетный интернет с помощью лунной станции

Сообщается, что заняться тестированием межпланетного интернета решили учёные из Южной Кореи. Они используют для этого лунную станцию Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), которая должна будет быть построена в ближайшем будущем, пишет ServerNews.

Как оказалось, именно на ней разместят необходимое тестовое оборудование для связи в рамках сетевого протокола DTN. Его создали специально для использования на космических расстояниях.