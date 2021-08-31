Южная Корея протестирует межпланетный интернет с помощью лунной станции

Наука и технологии
Вчера в 23:01
Южная Корея протестирует межпланетный интернет с помощью лунной станцииНаконец-то протокол DTN испытают в «боевых» условиях
С всё большим покорением космоса, перед человечеством встанет вопрос «протягивания» интернеты через все эти просторы. Разумеется, велики шансы, что земные технологии в этом вопросе будут не актуальны.
Сообщается, что заняться тестированием межпланетного интернета решили учёные из Южной Кореи. Они используют для этого лунную станцию Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), которая должна будет быть построена в ближайшем будущем, пишет ServerNews.
Как оказалось, именно на ней разместят необходимое тестовое оборудование для связи в рамках сетевого протокола DTN. Его создали специально для использования на космических расстояниях.
В числе потенциальных проблем, с которыми столкнутся исследователи, называются наличие обратной стороны Луны или гребни крупных кратеров нашего спутника. Все они потребуют использования промежуточных релейных станций.