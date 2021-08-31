Южная Корея протестирует межпланетный интернет с помощью лунной станции

Наконец-то протокол DTN испытают в «боевых» условиях
С всё большим покорением космоса, перед человечеством встанет вопрос «протягивания» интернеты через все эти просторы. Разумеется, велики шансы, что земные технологии в этом вопросе будут не актуальны.
Южная Корея протестирует межпланетный интернет с помощью лунной станции

Сообщается, что заняться тестированием межпланетного интернета решили учёные из Южной Кореи. Они используют для этого лунную станцию Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), которая должна будет быть построена в ближайшем будущем, пишет ServerNews.

Как оказалось, именно на ней разместят необходимое тестовое оборудование для связи в рамках сетевого протокола DTN. Его создали специально для использования на космических расстояниях.

Вот таким космический интернет представляет NASA

Вот таким космический интернет представляет NASA

В числе потенциальных проблем, с которыми столкнутся исследователи, называются наличие обратной стороны Луны или гребни крупных кратеров нашего спутника. Все они потребуют использования промежуточных релейных станций.