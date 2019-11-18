Южная Корея протестует против американских военных баз в стране

Сообщается, что участники протестной акции сгруппировались у здания Института оборонных исследований, где планируется заседание представителей Южной Кореи и США, на котором и будет решен вопрос о повышениях выплат. Отмечается, что в митинге принимают участие порядка 50 неправительственных организаций и профсоюзов. Известно, что участники негативно относятся к выплатам, требуя, чтобы они перестали расти или чтобы американские военные вовсе покинули территорию страны.

Напомним, что в этом году выплаты Южной Кореи на содержание воинского контингента США выросли на 8,2%, что составило порядка 915 млн долларов.