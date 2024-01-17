Южная Корея создаст специальную визу для цифровых кочевников

Это решение является откликом на глобальный сдвиг в отношении культуры удаленной работы и гибридных команд, ускоренный пандемией COVID-19.

До последнего большинство цифровых кочевников могли въезжать в страну своего выбора только с туристической визой, которая обычно действует от 90 до 180 дней в году.

Однако правительства по всему миру начали осознавать преимущества привлечения цифровых кочевников на более длительные периоды, предоставляя им дополнительные льготы, обычно ассоциируемые с более постоянными типами виз.

Новая виза Южной Кореи для цифровых кочевников позволит некоторым иностранным резидентам оставаться в стране до двух лет, сохраняя при этом работу на родине.

Чтобы претендовать на визу, кандидаты должны предоставить документы, подтверждающие годовой доход более $65 860, а также дополнительные документы, включая подтверждение занятости, сведения о судимости и доказательство наличия частной медицинской страховки.

Эта виза позволит обладателям изначально оставаться в Корее на один год с возможностью продления еще на год, позволяя максимальный срок пребывания до двух лет.