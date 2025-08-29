Южная Корея увеличит расходы бюджета ради роста на основе ИИ

Главной целью увеличения расходов власти называют стимулирование экономики через инвестиции в искусственный интеллект. Новая администрация президента Ли Чжэ Мёна делает ставку на более активную фискальную политику, тогда как предыдущее руководство придерживалось курса на сокращение дефицита.

Наибольший рост в структуре бюджета придётся на научные исследования. Финансирование этой сферы увеличат почти на 20%, до 35,3 трлн вон. Основной акцент будет сделан на развитие технологий искусственного интеллекта. Поддержку получат и отрасли, пострадавшие от введённых США тарифов: расходы на промышленные меры поддержки возрастут на 14,7%, до 32,3 трлн вон.

Существенно увеличатся и социальные траты — на 8,2%, до 269,1 трлн вон. Эти средства в том числе направят на проекты, связанные с решением демографических проблем. Южная Корея остаётся страной с самым низким уровнем рождаемости в мире, и власти намерены стимулировать рост населения.

Военные расходы также возрастут — на 8,2%, до 66,3 трлн вон, что соответствует примерно 2,4% ВВП. Дополнительные средства будут выделены и на культурные проекты: бюджет этой сферы вырастет почти на 9%, до 9,6 трлн вон.

Рост бюджетных затрат приведёт к расширению дефицита: в 2026 году он увеличится до 4% ВВП против 2,8% в текущем году. Государственный долг по прогнозу достигнет 51,6% ВВП.

Для покрытия дефицита планируется выпустить облигации на сумму 232 трлн вон, при этом чистое увеличение объёма госдолга составит около 116 трлн вон. Также предусмотрен выпуск валютных стабилизационных облигаций в размере 1,4 млрд долларов и 13,7 трлн вон.

Законопроект о бюджете будет внесён на рассмотрение Национального собрания, где большинство мест принадлежит правящей Демократической партии.