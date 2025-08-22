Южная Корея в 2026 году выделит рекордные $25 млрд на ИИ

Затраты вырастут почти на 20% по сравнению с предыдущим годом. Основная часть средств будет направлена на развитие искусственного интеллекта (ИИ) и смежных технологий, которые рассматриваются как ключевое направление для будущего экономического роста.

Решение увеличить расходы стало заметным поворотом по сравнению с политикой предыдущего правительства, при котором научные инвестиции сокращались. Новый курс предполагает возвращение к активной поддержке науки и технологий со стороны государства.

Ли Чжэ Мён подчеркнул, что Южная Корея за несколько десятилетий смогла пройти путь от бедной страны после окончания японского колониального периода до индустриальной державы. По его словам, основой этого успеха были именно вложения в перспективные отрасли.