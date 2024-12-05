Южная Корея в начале 2025 года покажет работу проводной квантовой связи

На сегодняшний день известно, что «квантовый интернет» значительно повышает скорость передачи данных и безопасность связи. Государственные учреждения Кореи запатентовали заявленную технологию и готовы показать её в действии. Эта технология необходима для коммерциализации квантового интернета и «ускорения ответа на всё более острую глобальную конкуренцию в области квантовых вычислений и квантовой информации и связи».

Квантовая криптографическая связь с использованием «запутанных фотонов» считается передовой технологией по сравнению с текущим методом «одного фотона», которую используют операторы мобильной связи, и рассматривается как фундаментальная технология, необходимая для реализации «квантового интернета».