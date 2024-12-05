Южная Корея в начале 2025 года покажет работу проводной квантовой связи

Опубликовано 05 декабря 2024, 22:301 мин.
Южная Корея в начале 2025 года покажет работу проводной квантовой связиБудет использована технология «запутанных фотонов»
Министерство науки и информационных технологий и Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций (ETRI) Южной Кореи в начале 2025 года продемонстрируют возможности инновационной технологии связи следующего поколения под названием квантовый интернет. По проводу данные будут переданы на 100 км с помощью технологии «запутанных фотонов».
На сегодняшний день известно, что «квантовый интернет» значительно повышает скорость передачи данных и безопасность связи. Государственные учреждения Кореи запатентовали заявленную технологию и готовы показать её в действии. Эта технология необходима для коммерциализации квантового интернета и «ускорения ответа на всё более острую глобальную конкуренцию в области квантовых вычислений и квантовой информации и связи».
Квантовая криптографическая связь с использованием «запутанных фотонов» считается передовой технологией по сравнению с текущим методом «одного фотона», которую используют операторы мобильной связи, и рассматривается как фундаментальная технология, необходимая для реализации «квантового интернета».