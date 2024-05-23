Опубликовано 23 мая 2024, 18:00
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Южная Корея внедрит ИИ в технологический сектор ради «революции продуктивности»Соглашение подписали ещё 27 стран
В ходе Сеульского саммита по искусственному интеллекту ведущие западные и азиатские страны пообещали включить технологии ИИ во все сферы человеческой деятельности для «революционного повышения производительности и создания новой добавленной стоимости».
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На саммите присутствовали США, ряд европейских стран, включая Великобританию, а также Южная Корея как принимающая сторона, Сингапур и Австралия. Стороны договорились обмениваться результатами исследований, чтобы способствовать безопасному развитию и использованию ИИ.
В Сеуле прошёл второй саммит на эту тему, первый провела Великобритания в ноябре 2023 года. На переговорах на уровне министров 28 стран и регионов приняли заявление, включающее такие меры, как популяризация энергосберегающих полупроводников в преддверии резкого роста потребления энергии по мере распространения ИИ.