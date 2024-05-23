Южная Корея внедрит ИИ в технологический сектор ради «революции продуктивности»

На саммите присутствовали США, ряд европейских стран, включая Великобританию, а также Южная Корея как принимающая сторона, Сингапур и Австралия. Стороны договорились обмениваться результатами исследований, чтобы способствовать безопасному развитию и использованию ИИ.

В Сеуле прошёл второй саммит на эту тему, первый провела Великобритания в ноябре 2023 года. На переговорах на уровне министров 28 стран и регионов приняли заявление, включающее такие меры, как популяризация энергосберегающих полупроводников в преддверии резкого роста потребления энергии по мере распространения ИИ.