Наука и технологии
Опубликовано 27 ноября 2024, 20:07
1 мин.

Южная Корея выделит 10 миллиардов долларов на поддержку местных производств чипов

Правительство страны поможет индустрии
Южная Корея планирует значительно увеличить финансовую поддержку своих производителей полупроводников в 2024 году. В условиях глобальной конкуренции, в том числе со стороны Китая и возможных новых экономических мер администрации Трампа, правительство страны направит на помощь производителям 14,3 триллиона вон (около 10,2 миллиардов долларов), сообщает Министерство финансов.
Южная Корея выделит 10 миллиардов долларов на поддержку местных производств чипов

© Ferra.ru

В рамках пакета поддержки, который включает кредиты, страховки и гарантии от государственных организаций, планируется также покрыть значительную часть расходов на захоронение подземных кабелей в производственных кластерах на юге Сеула. Эти меры направлены на укрепление одного из ключевых секторов корейской экономики.

Кроме того, Южная Корея уже начала реализацию программы помощи на сумму, стартовавшую в июле. В следующем году поддержка будет усилена за счет увеличения налоговых льгот для полупроводниковых компаний и создания центра искусственного интеллекта к 2030 году.