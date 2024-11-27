Южная Корея выделит 10 миллиардов долларов на поддержку местных производств чипов

В рамках пакета поддержки, который включает кредиты, страховки и гарантии от государственных организаций, планируется также покрыть значительную часть расходов на захоронение подземных кабелей в производственных кластерах на юге Сеула. Эти меры направлены на укрепление одного из ключевых секторов корейской экономики.

Кроме того, Южная Корея уже начала реализацию программы помощи на сумму, стартовавшую в июле. В следующем году поддержка будет усилена за счет увеличения налоговых льгот для полупроводниковых компаний и создания центра искусственного интеллекта к 2030 году.