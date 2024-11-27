Южная Корея выделит 10 миллиардов долларов на поддержку местных производств чипов

Опубликовано 27 ноября 2024, 20:071 мин.
Южная Корея выделит 10 миллиардов долларов на поддержку местных производств чиповПравительство страны поможет индустрии
Южная Корея планирует значительно увеличить финансовую поддержку своих производителей полупроводников в 2024 году. В условиях глобальной конкуренции, в том числе со стороны Китая и возможных новых экономических мер администрации Трампа, правительство страны направит на помощь производителям 14,3 триллиона вон (около 10,2 миллиардов долларов), сообщает Министерство финансов.
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В рамках пакета поддержки, который включает кредиты, страховки и гарантии от государственных организаций, планируется также покрыть значительную часть расходов на захоронение подземных кабелей в производственных кластерах на юге Сеула. Эти меры направлены на укрепление одного из ключевых секторов корейской экономики.
Кроме того, Южная Корея уже начала реализацию программы помощи на сумму, стартовавшую в июле. В следующем году поддержка будет усилена за счет увеличения налоговых льгот для полупроводниковых компаний и создания центра искусственного интеллекта к 2030 году.