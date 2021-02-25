Южная Корея выпустит первый в своей истории полноценный авианосец

Сообщается, что новое судно сможет нести на своём борту несколько десятков истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35B Lightning II, пишет Naked Science. Также на корабле планируется размещать восемь вертолётов — водоизмещение около 30 тыс тонн позволяет провернуть подобное.

На данный момент программа рассчитана на ближайшие пару лет. При этом стоит отметить, что Южная Корея уже построила два авианесущих корабля типа Dokdo. Речь идёт о ROKS Dokdo (прямо сейчас находится в строю) и ROKS Marado (проходит испытания).