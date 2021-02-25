Наука и технологии
Сегодня в 06:32
Южная Корея выпустит первый в своей истории полноценный авианосец
Его водоизмещение составит около 30 тыс тонн
Как стало известно, в Южной Корее приняли решение изменить проект авианесущего корабля LPH-II. Теперь на его базе будет выпущен полноценный лёгкий авианосец — первый в истории страны.
Сообщается, что новое судно сможет нести на своём борту несколько десятков истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35B Lightning II, пишет Naked Science. Также на корабле планируется размещать восемь вертолётов — водоизмещение около 30 тыс тонн позволяет провернуть подобное.
На данный момент программа рассчитана на ближайшие пару лет. При этом стоит отметить, что Южная Корея уже построила два авианесущих корабля типа Dokdo. Речь идёт о ROKS Dokdo (прямо сейчас находится в строю) и ROKS Marado (проходит испытания).