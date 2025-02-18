Южная Корея закупит 10 000 графических процессоров для ИИ-центра

По словам исполняющего обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок, с усилением конкуренции в сфере ИИ внимание теперь смещается от борьбы между компаниями к соперничеству национальных инновационных экосистем. Для успешного старта национального ИИ-центра корейское правительство планирует привлечь частные и государственные инвестиции для закупки необходимого количества GPU.

Глава министерства науки и информационных технологий сообщил, что пока не решено, какие именно модели GPU будут закуплены, а окончательные детали, включая бюджет и список участников, будут известны в сентябре этого года.