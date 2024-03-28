Южная Корея запустит в космос 60 спутников-шпионов для слежки за КНДР

Опубликовано 28 марта 2024, 10:30
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Южная Корея запустит в космос 60 спутников-шпионов для слежки за КНДРПока возможностей не хватает
Вооружённые силы Республики Корея закупят около 60 малых спутников-шпионов для слежки за Северной Кореей. Для этого Южная Корея разрабатывает специализированную микроспутниковую наблюдательную систему.
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По официальной информации, нынешних мощностей Сеула не хватает для адекватного мониторинга территории КНДР. Для этих целей Минобороны Южной Кореи заказало от 10 до 20 малых разведывательных спутников и порядка 40 специальных кубсатов (микроспутников). Запуск малых спутников планируется в 2026–2028 годах, микроспутников — в 2028–2030 гг.
Военное ведомство Кореи считает, что развёртывание новой спутниковой системы позволит проводить разведку территории Северной Кореи каждые полчаса.