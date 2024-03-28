Южная Корея запустит в космос 60 спутников-шпионов для слежки за КНДР

По официальной информации, нынешних мощностей Сеула не хватает для адекватного мониторинга территории КНДР. Для этих целей Минобороны Южной Кореи заказало от 10 до 20 малых разведывательных спутников и порядка 40 специальных кубсатов (микроспутников). Запуск малых спутников планируется в 2026–2028 годах, микроспутников — в 2028–2030 гг.

Военное ведомство Кореи считает, что развёртывание новой спутниковой системы позволит проводить разведку территории Северной Кореи каждые полчаса.