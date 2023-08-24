Южнокорейский аналог Google представил свой ИИ для замены ChatGPT

По словам гендиректора поисковой интернет-компании Чхве Су Ен, их бот эффективнее по сравнению с конкурентом за счёт естественного знания местной культуры, истории, обычаев, законов и особенностей быта. Это даёт системе Naver ключевое преимущество.

Нейросеть Cue будет запущена в следующем месяце. И Cue, и CLOVA X основаны на большой языковой модели HyperClova X, которая, по словам Чхве, может обрабатывать голос и текст и комбинироваться с другими сервисами, такими как навигационные карты.

«Я горжусь тем, что Naver — это компания, которая лучше всех знает умы корейцев. Наша сущность и конкурентоспособность не пострадают даже в эпоху генерирующего искусственного интеллекта», — заявила Чхве Су Ен на презентации.