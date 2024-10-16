«За 19 дней сделал то, что занимает 4 года»: глава NVIDIA назвал Илона Маска сверхчеловеком

Хуанг поделился этой историей во время общения с владельцами Tesla в X.com, выражая восхищение скоростью и эффективностью Маска.

По словам Хуанга, то, что Илону Маску удалось сделать за 19 дней, обычно занимает четыре года. Этот период включает этапы от концепции до установки системы с жидкостным охлаждением и подачи энергии для работы всех 200 000 графических процессоров.

Маск и его команда завершили этот проект с невероятной скоростью, что Хуанг назвал «сверхчеловеческим» достижением.

Он отметил, что подобное внедрение в NVIDIA раньше не проводилось, и в ближайшее время вряд ли кто-то сможет повторить этот подвиг.