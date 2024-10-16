«За 19 дней сделал то, что занимает 4 года»: глава NVIDIA назвал Илона Маска сверхчеловеком

Опубликовано 16 октября 2024, 07:521 мин.
«За 19 дней сделал то, что занимает 4 года»: глава NVIDIA назвал Илона Маска сверхчеловекомРазве кто-то сомневался?
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг назвал Илона Маска «сверхчеловеком» за то, что команда xAI установила суперкомпьютер на базе 100 000 графических процессоров H200 Blackwell всего за 19 дней.
Хуанг поделился этой историей во время общения с владельцами Tesla в X.com, выражая восхищение скоростью и эффективностью Маска.
По словам Хуанга, то, что Илону Маску удалось сделать за 19 дней, обычно занимает четыре года. Этот период включает этапы от концепции до установки системы с жидкостным охлаждением и подачи энергии для работы всех 200 000 графических процессоров.
Маск и его команда завершили этот проект с невероятной скоростью, что Хуанг назвал «сверхчеловеческим» достижением.
Он отметил, что подобное внедрение в NVIDIA раньше не проводилось, и в ближайшее время вряд ли кто-то сможет повторить этот подвиг.