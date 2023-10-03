За что выдали нобелевскую премию в 2023 году

Открытия учёных, которые получили Нобелевскую премию в физике 2023 года, привели к настоящей революции в изучении поведения электронов внутри вещества. Эти учёные разработали методы для создания аттосекундных лазерных импульсов, которые позволяют исследовать невероятно короткие и быстрые процессы, связанные с электронами в атомах и молекулах.

Аттосекундные импульсы длительностью всего лишь фракцию времени, в которую можно уместить вращение электрона вокруг атомного ядра. Это открывает новые горизонты для наблюдения и изучения поведения электронов внутри вещества. Этот метод позволяет учёным создавать моментальные снимки распределения электронов в молекулах и атомах, что предоставляет уникальную возможность для исследования их участия в различных химических реакциях.

С помощью аттосекундных импульсов учёные могут проводить эксперименты, которые ранее были невозможны из-за крайне коротких временных интервалов. Это важно для изучения феноменов, происходящих при выбивании электронов из атомов и молекул. Такие исследования могут пролить свет на некоторые из самых быстрых и сложных процессов в мире электронов и молекул.