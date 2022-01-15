За Facebook взялись: в США начали расследование в отношении разработчиков шлемов виртуальной реальности

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За Facebook взялись: в США начали расследование в отношении разработчиков шлемов виртуальной реальностиЭто крупное расследование
В США следственные органы и другие ведомства начали расследование в отношении компании Meta, бывшего Facebook. Расследование одновременно инициировали штаты Нью-Йорк, Теннесси и Северная Каролина.
Известно, что в расследованиях участвуют прокуратуры названных штатов и Федеральная торговая комиссия США. Кроме трёх штатов, ещё от 50 собрана инициативная группа, подавшая заявление на возобновление антимонопольного расследования в отношении Facebook, начатого ещё в декабре 2020 года.
Расследование направлено на выявление потенциальных нарушений Meta в управлении компанией, разрабатывающей шлемы виртуальной реальности Oculus.
Отмечается, что указанное расследование — часть большего расследования о нарушениях Facebook в области личных данных пользователей и использования доминирующего положения на рынке.
Источник: Reuters