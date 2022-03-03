За фейки о событиях на Украине начнут сажать до 15 лет

Предлагается дополнить текущую редакцию УК России статьёй 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации». Наказание за нарушение статьи - лишение свободы до трёх лет либо штраф в размере до 1,5 млн рублей.

Если будет установлено распространение заведомо ложной информации при использовании служебного положения или из корыстных побуждений, срок составит от 5 до 10 лет, а штраф - до 5 млн рублей. А если в результате фейк привёл к тяжёлым последствиям, срок заключения - от 10 до 15 лет.

Кроме того, Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении статью «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц» - за призывы о введении санкций в отношении России. Предлагаемое наказание - срок до трёх лет и штраф до 200 тысяч рублей, или ограничение свободы, или штраф до 500 тысяч рублей.