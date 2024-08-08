За год объём утечек данных в России вырос в 9 раз

В первом полугодии 2024 года в России в публичный доступ попало 405 миллионов строк данных граждан, что почти в девять раз больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил Альберт Антонов, руководитель группы киберразведки SOC CyberART компании Innostage.

Антонов отметил, что хакеры активно ищут персональные и финансовые данные, а также логины и пароли от различных аккаунтов. Они постоянно улучшают свои инструменты взлома и используют методы социальной инженерии, что приводит к значительному росту утечек данных каждый год. В 2024 году из 405 миллионов утёкших строк 96,7 миллиона были уникальными, то есть раньше не встречались в других утечках. Для сравнения, в 2023 году было 45,7 миллиона строк, из которых уникальными было 18,6 миллиона.

Эксперт подчеркнул, что эти цифры отражают только выявленные и подтверждённые утечки, тогда как реальные объёмы украденных данных могут быть значительно больше. В этом году заметным трендом стали публикации утечек в связи с важными датами, такими, как праздники и годовщины, что делают хакеры для создания максимального общественного резонанса. Наибольший ущерб от утечек в 2024 году был нанесён компаниям в сферах логистики, ритейла и IT.