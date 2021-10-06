За год в клинике для зависимых от криптовалюты число пациентов увеличилось в десятки раз

За год в клинике для зависимых от криптовалюты число пациентов увеличилось в десятки разТакова обратная сторона майнингового бума
На фоне всего этого неудивительно появление специальных заведений, рассчитанных на лечение зависимости от криптовалюты. Первая такая клиника — Castle Craig — появилась в Шотландии.
Терапевт Тони Марини, работающий в ней, рассказал, что за последний год число пациентов, попавших в лечебное заведение, увеличилось в десятки раз. При этом в их числе можно найти тех, кто понёс большие убытки из-за потери пароля криптовалютным кошелькам. Многие из них из-за этого столкнулись с суицидальными мыслями, пишет Futurism.
Также Марини поделился интересным фактом: наркотическая или алкогольная зависимости порой являются первым шагом к зависимости криптовалютной.
Обычно это начинается с того, что люди решают купить что-то в даркнете. И единственный способ сделать это — использовать криптовалюту. Самая большая проблема – это перекрестная зависимость, начинающаяся через наркотики и алкоголь.
Отметим, что сама клиника появилась ещё три года назад — в 2018 году.