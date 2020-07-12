За использование электрокаров начнут платить

Данная инициатива была описана в новой проекте, который на данный момент уже был одобрен правительством Австралии. Так, согласно проекту, владельца электрокаров, использующих национальные электросети для питания, будут выплачиваться средства. Однако выгода в этом случае предусмотрена не только для водителей, но и для правительства. Так, владельцы подобных машин обязаны предоставлять доступ оператору эксплуатировать транспортное средство на полную мощность, что, к слову, уменьшит вероятность добычи ненужной электроэнергии. Также, согласно данному проекту, электромобили будут использовать как аккумуляторы для городов, если возникнет такая необходимость.

Отмечается, что данная инициатива позволит устранять перебои всего за 15 минут, при этом забирать энергию у автомобилей с зарядом меньше 5% - не станут.