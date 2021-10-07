За какие переводы могут заблокировать банковскую карту в России

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За какие переводы могут заблокировать банковскую карту в РоссииПодозрения могут вызвать сразу несколько переводов крупной суммы в короткий промежуток времени
Агентство “Прайм” пообщалось с менеджером продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэлем Шевским на тему банковских платежей. В рамках беседы эксперт рассказал, какие переводы могут стать причиной блокировки карты.
Шевский отметил, что в соответствии с законом банкам необходимо выявлять мошеннические сделки, ограничивать их и блокировать карту клиента при подозрении на схему злоумышленников с денежными переводами.
Подозрение у сотрудников банка может вызвать осуществление с карты клиента сразу нескольких больших переводов средств в короткий промежуток времени или же частый съем наличных средств.
“Подозрения специалистов вызывают случаи, если, например, перевод по счету оказывается существенно больше, чем обычно, а также если деньги приходят из сомнительных юрисдикций, таких, как Египет или Чили”, — предупредил эксперт.