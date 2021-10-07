За какие переводы могут заблокировать банковскую карту в России

Шевский отметил, что в соответствии с законом банкам необходимо выявлять мошеннические сделки, ограничивать их и блокировать карту клиента при подозрении на схему злоумышленников с денежными переводами.

Подозрение у сотрудников банка может вызвать осуществление с карты клиента сразу нескольких больших переводов средств в короткий промежуток времени или же частый съем наличных средств.

“Подозрения специалистов вызывают случаи, если, например, перевод по счету оказывается существенно больше, чем обычно, а также если деньги приходят из сомнительных юрисдикций, таких, как Египет или Чили”, — предупредил эксперт.