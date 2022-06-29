За какие устройства со скрытой записью вас могут оштрафовать или задержать в России

Специалисты рассказали, что в целом под запретом находятся устройства со средствами скрытой съёмки, функции которых неочевидны. Например, шариковая ручка или детская игрушка со встроенной видеокамерой. Для владельца это может быть забавой или средством контроля детской, но для правоохранителей — запрещённым техническими средством со всеми вытекающими. Также запрещено любое устройство, если ему преднамеренно путём специальных технических манипуляций или программирования приданы новые свойства, которые позволяют получать информацию, составляющую личную или иную охраняемую законом тайну, без ведома её обладателя.

К разрешённым относятся диктофоны, смартфоны и планшеты, умные устройства, GPS-трекеры, радионяни, нескрытые видеокамеры, потому что их назначение очевидно по ним, в них нет элементов скрытой слежки.

«Деление на «законные» и «незаконные» никоим образом не касается обычных граждан. Все средства негласного получения информации, такие как прослушка или видеофиксация, могут производиться только с санкции надзорных органов. Таким образом, единственные, кто могут осуществлять подобную деятельность, – правоохранительные органы и иные силовые, охранные структуры, которые получили соответствующие полномочия. Собственно, именно поэтому, заказывая из-за границы товары двойного назначения или с подобной функциональностью, следует быть готовым, что их могут как минимум задержать на таможне, а в худшем случае – завести на покупателя уголовное дело, связанное с оборотом технических устройств с функцией слежения. Так что, покупая такого рода гаджеты с трансграничной перевозкой, следует учесть все нюансы», — к. ю. н., генеральный директор АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.