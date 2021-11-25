За какую доплату россияне готовы не читать соцсети в рабочее время

Выяснилось, что 23,1% респондентов тратят более двух часов в течение рабочего дня на соцсети и мессенджеры, 42,1% — менее часа в день, 30% — 1-2 часа. При этом 59,4% опрошенных признались, что во время работы их рука машинально тянется к смартфону, а 4,7% воздержались от ответа.

Среди участников опроса 24,2% считают проверку соцсетей отдыхом на работе, 29,9% считают, что делать так можно только в редких случаях, 43,4% назвали сидение в соцсетях пустой тратой времени, а 2,5% ответили, что их работа напрямую связана с социальными сетями.

Респондентам был задан вопрос о том, за какую доплату к зарплате они готовы не читать соцсети в рабочее время. Оказалось, что 41,4% устроила бы доплата в 50%, 20,3% согласились бы на подобный эксперимент за доплату в 10%. 17,9% ответили, что не стали бы просматривать соцсети за 20%, и 20,3% не отказались бы от просмотра соцсетей ни за какие деньги, поскольку свобода, по их мнению, дороже.

«Для многих проверка соцсетей и мессенджеров действительно стала чем-то вроде ритуала, необходимого для снятия стресса на работе. Тем не менее когда сотрудники, уткнувшись в телефон, перестают следить за временем, это превращается в проблему для компании. Подобные привычки сотрудников могут негативно влиять на итоговые результаты их работы. Это значит, что нужна альтернатива, которой могут стать корпоративные системы для общения и совместной работы», — прокомментировал результаты опроса Сергей Козлов, генеральный директор разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан».