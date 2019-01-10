За незаконную продажу лекарств в интернете будут сажать на 12 лет

Государственная дума одобрила в первом чтении пакет законопроектов, усиливающий ответственность за интернет-торговлю фальсифицированными лекарствами.

В пакет законопроектов, прошедших первое чтение, входит инициатива, вводящая уголовную ответственность, в частности, за реализацию фальсификата через интернет на сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Вторым документом предлагается установить административную ответственность за продажу такого фальсификата через интернет, если состава уголовного преступления нет.

За онлайн-продажу таких лекарств предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей. Такое наказание предусмотрено, если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой или же повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

А если эти действия повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц, то наказанием станет лишение свободы на срок от 8 до 12 лет со штрафом в размере от 2 млн рублей до 5 млн рублей.

Если состава уголовного преступления нет, то за нарушение гражданам полагается штраф в размере от 75 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 150 до 800 тысяч рублей; для ИП — от 150 до 800 тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Для юрлиц — штраф в размере от 2 млн до 5 млн рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.