Наука и технологии
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За один вечер на МКС вышли из строя туалет, микроволновка и система обеспечения кислородом
Там кому-то космическая черная кошка перебежала дорогу?
Как стало известно, ночь на 20 октября 2020 года стала возможно одной из самых стрессовых за последнее время для экипажа МКС: за один вечер на станции одновременно вышли из строя туалет, микроволновка и система обеспечения кислородом. Что интересно, все эти проблемы также были решены в течение одной ночи.
Первым сначала начал сбоить, а затем и вышел из строя туалет в российском сегменте МКС, отметили в Gizmodo. По мнению Центра управления полетами, причиной возникновения проблемы мог стать пузырь с воздухом, сформировавшийся внутри системы. После того, как туалет все же починили, из строя вышла система обеспечения кислородом “Электрон-ВМ”. Она также находилась в российском сегменте станции, в модуле “Звезда”. Когда космонавты справились и с этой неполадкой, решила сломаться микроволновая печь, в которой разогревали пищу. К счастью, и эта проблема также была оперативно решена.
Представители Роскосмоса сообщили, что абсолютно все системы, давшие накануне ночью сбой, были оперативно восстановлены и сейчас работают в штатном режиме.