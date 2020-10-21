За один вечер на МКС вышли из строя туалет, микроволновка и система обеспечения кислородом

Первым сначала начал сбоить, а затем и вышел из строя туалет в российском сегменте МКС, отметили в Gizmodo. По мнению Центра управления полетами, причиной возникновения проблемы мог стать пузырь с воздухом, сформировавшийся внутри системы. После того, как туалет все же починили, из строя вышла система обеспечения кислородом “Электрон-ВМ”. Она также находилась в российском сегменте станции, в модуле “Звезда”. Когда космонавты справились и с этой неполадкой, решила сломаться микроволновая печь, в которой разогревали пищу. К счастью, и эта проблема также была оперативно решена.

Представители Роскосмоса сообщили, что абсолютно все системы, давшие накануне ночью сбой, были оперативно восстановлены и сейчас работают в штатном режиме.