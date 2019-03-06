За оскорбление власти в интернете будут штрафовать на суммы до 300 тысяч рублей

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти, вызвавшие большой резонанс в обществе. В новой версии документов штрафы увеличены в десятки раз.

Законопроект о фейковых новостях вводит запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации, устанавливает административную ответственность за нарушение этого запрета. Максимальные штрафы за её распространение могут достигать 1,5 млн рублей.

Административная ответственность за распространение недостоверной информации предусматривает штрафы: для граждан – в размере от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы существенно выше: для граждан – в размере от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 600 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Если фейковая новость повлекла «смерть человека, массовое нарушение общественного порядка, прекращение функционирования систем жизнеобеспечения, транспорта, связи, энергетики», то штрафы вырастают до 1,5 млн рублей.

Законопроект о неуважении к власти предусматривает такие штрафы: за оскорбление общества, государства, официальных символов РФ и органов государственной власти при первом нарушении — от 30 до 100 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 300 тысяч рублей или арест на 15 суток.