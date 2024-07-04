За отмену запрета оборудования Huawei в США выступил... Пентагон

Однако Министерство обороны США теперь выступает за снятие этого запрета. Пентагон подал запрос на формальное исключение, которое позволит правительственным агентствам заключать контракты с компаниями, использующими оборудование Huawei.

Huawei занимает 33% мирового рынка телекоммуникационного оборудования, что делает замену его оборудования сложной задачей.

Многим компаниям и странам сложно отказаться от Huawei из-за его конкурентоспособных цен. По словам экспертов, первоначальный запрет имел хорошие намерения, но его реализация оказалась проблемной.

Комитеты Палаты представителей и Сената США пока отказались включить это исключение в Закон о национальной обороне на 2025 год. Запросы Соединенных Штатов к другим странам, таким как ОАЭ и Саудовская Аравия, также не привели к отказу от использования оборудования Huawei.