Наука и технологии
Опубликовано 04 июля 2024, 19:10
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За отмену запрета оборудования Huawei в США выступил... Пентагон

Внезапный шаг
В 2019 году США запретили использование оборудования Huawei, в основном сетевого.
За отмену запрета оборудования Huawei в США выступил... Пентагон
© Wccftech

Однако Министерство обороны США теперь выступает за снятие этого запрета. Пентагон подал запрос на формальное исключение, которое позволит правительственным агентствам заключать контракты с компаниями, использующими оборудование Huawei.

Huawei занимает 33% мирового рынка телекоммуникационного оборудования, что делает замену его оборудования сложной задачей.

Многим компаниям и странам сложно отказаться от Huawei из-за его конкурентоспособных цен. По словам экспертов, первоначальный запрет имел хорошие намерения, но его реализация оказалась проблемной.

Комитеты Палаты представителей и Сената США пока отказались включить это исключение в Закон о национальной обороне на 2025 год. Запросы Соединенных Штатов к другим странам, таким как ОАЭ и Саудовская Аравия, также не привели к отказу от использования оборудования Huawei.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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