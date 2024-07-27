За первую половину 2024 года разработчики игр в ОК заработали 1,6 млрд рублей

В первом полугодии 2024 года игровая платформа в соцсети Одноклассники показала впечатляющие результаты. С января по июнь разработчики получили 1,6 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем в тот же период прошлого года. Основным источником роста стали доходы от рекламы внутри игр, которые выросли на 62% по сравнению с аналогичным временем в 2023 году.

Основная причина такого роста — это внедрение sticky-баннеров, которые разработчики могут легко интегрировать в свои игры. Эти баннеры позволяют настроить рекламу и её размещение, а платформа автоматически управляет остальными задачами. Тесты показали, что реклама в играх не мешает доходам от внутриигровых покупок, что позволило разработчикам пересмотреть свои монетизационные стратегии и активнее их использовать.

На платформе сохраняются и увеличиваются доходы разработчиков от внутриигровых покупок благодаря системе revenue share. В 2023 году ОК улучшили продвижение игр и привлекли новых разработчиков, что помогло увеличить аудиторию. Среди популярных категорий игр — казуальные игры, «три в ряд», «игры про фермерство», настольные игры и приключения. Сейчас 42% пользователей, заходящих на платформу с десктопа, играют хотя бы раз в день, а активность самых увлечённых игроков продолжает расти. Евгений Полотнянко, руководитель игровой платформы Одноклассников, отметил, что платформа будет продолжать развивать рекламные возможности, особенно в сфере баннерной рекламы, чтобы улучшить время, проведённое пользователями в соцсети.