За первые четыре месяца 2024 года импорт процессоров снизился в 15 раз

В начале 2024 года в Россию было завезено на 15 раз меньше процессоров Intel по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты связывают резкое снижение поставок с проблемами в логистике и финансовыми трудностями. Они прогнозируют, что это приведёт не к уменьшению производства, а к росту цен на продукцию с этими чипами примерно на 10%.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), с января по апрель 2024 года в Россию поступило всего 20 тысяч процессоров Intel, в то время как в прошлом году за тот же период было ввезено 289 тысяч. В денежном выражении падение ещё более ощутимо: с 3,5 миллиардов рублей до 297 миллионов рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается и с процессорами AMD. В первые четыре месяца 2024 года в Россию поступило 17 тысяч процессоров на сумму 142 миллиона рублей, что является снижением на 258% в натуральном выражении и на 321% в денежном. Сокращение импорта продолжится и летом 2024 года, добавляют источники в области электроники.