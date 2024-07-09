За первые полгода система «Антифрод» заблокировала 291 млн звонков

Роскомнадзор сообщил, что с начала 2024 года их система «Антифрод» предотвратила 291 миллион мошеннических звонков с фальшивыми номерами. Почти все российские операторы связи, — 1099 из 1166, — уже подключились к этой системе, что составляет более 95% от общего числа.

Ведомство также предложило автоматически блокировать звонки с заграничных номеров из-за роста случаев иностранного мошенничества. Абоненты смогут выбирать, принимать ли вызовы из-за границы или блокировать их, что позволит защитить себя от потенциальных мошенников.

«Антифрод» был создан Роскомнадзором для борьбы с спам-звонками и мошенничеством с помощью подмены номеров ещё в 2022 году. В прошлом году эта система помогла заблокировать более 750 миллионов подобных звонков.