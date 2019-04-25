Россиянка рискует сесть на 20 лет за покупку лекарств по интернету

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении Дарьи Беляевой, подозреваемой в контрабанде наркотиков в особо крупном размере. По этой статье ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за получение посылки с антидепрессантами.

О ситуации рассказали в паблике «pretty eerie» в социальной сети ВКонтакте. По данным источника, 24-летняя девушка состоит на учёте в городском психоневрологическом диспансере и там ей прописали «множество препаратов». Они не помогли, после консультации с врачом Дарья решила заказать препарат под названием бупропион. Он предлагался торговым названием Elontril на сайте сайта с Eeuromedex, где можно получить оригинальные европейские лекарства, которых нет в России «абсолютно законно».

В России бупропион не продаётся, его статус «серый и неопределенный»: у содержащих его лекарств отозвали лицензию в 2016, но никаких формальных запретов этого вещества на территории России не было. Как отмечается в паблике, множество людей с депрессией спокойно заказывали бупропион и его дженерики через интернет. Более того, он используется также курильщиками для облегчения симптомов, сопутствующих прекращению курения

Восьмого апреля 2019 Беляеву остановили на почте сотрудники таможенной службы, затем последовали допросы, освидетельствования и подписка о невыезде. Сейчас её обвиняют в контрабанде наркотических веществ в особо крупном размере. Экспертиза, проведенная органами, показала, что бупропион — прекурсор метканинона (эфедрона), то есть, химик может получить из бупропиона наркотик.